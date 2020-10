Eintracht Francoforte: André Silva in gol contro il Colonia

L’ex attaccante rossonero André Silva è andato in gol con il suo Eintracht Francoforte nel pareggio per 1-1 contro il Colonia

Non sembra voler tramontare il periodo d’orato di André Silva in Germania. L’ex attaccante rossonero è andato oggi in gol con il suo Eintracht Francoforte, nel pareggio per 1-1 contro il Colonia in un match valido per la quarta giornata di Bundesliga.

Il portoghese ha firmato su calcio di rigore la rete del momentaneo vantaggio. Si tratta del secondo gol in campionato per André Silva.