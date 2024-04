Ederson carica l’ambiente: «Siamo in corsa su tutto. Per l’Europa League…». Le parole del centrocampista sul match

Il calciatore dell’Atalanta Ederson ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Cagliari analizzando anche il percorso in Europa League dove è compreso anche il Milan.

PAROLE – «Dobbiamo avere la forza mentale perché abbiamo tante partite belle da giocare. Siamo alla fine e siamo in corsa su tutto, dobbiamo avere la mentalità giusta e la tranquillità che serve. Dobbiamo rimontare in Coppa Italia, in campionato possiamo recuperare e con la giusta forza mentale possiamo arrivare a fare bene. Non dobbiamo avere fretta».