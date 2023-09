Electronic Arts ha svelato i ratings di EA Sports FC 24 relativi ai migliori alla Serie A. Maignan sul podio, Leao invece..

Electronic Arts continua a svelare i ratings di EA Sports FC 24 e oggi tocca alla Serie A. Rese note le valutazioni dei 24 migliori giocatori del massimo campionato italiano. svetta Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli con 88 ha l’overall più alto. A completare il podio Inter e Milan: Lautaro Martinez e Mike Maignan strappano un 87 di valutazione generale. A seguire un pokerissimo composto da Kvaratskhelia, Leao, Barella, Dybala e Szczesny.

A footballing legacy made for football’s future. The Top 24 players from @SerieA are in #FC24. pic.twitter.com/NYuaKTDgti — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 15, 2023

In lista per i rossoneri ci sono poi anche Bennacer e Tomori, entrambi con 84 di overall