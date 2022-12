Dzeko: «Vogliamo subito un trofeo, la Supercoppa contro il Milan». Le parole dell’attaccante nerazzurro

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Supercoppa contro il Milan. Ecco le parole dell’attaccante nerazzurro:

«Noi la sospresa in Europa? Alcuni dicono invece che non siamo abbastanza europei… Io dico semplicemente che siamo una grande squadra, davvero forte, che nella prima parte di stagione non ha espresso il suo reale valore. In Champions siamo andati meglio e ora con il Porto, un ottimo avversario, partiamo con 50 per cento di possibilità, anche se il valore lo fissa solo il campo. Intanto, però, vogliamo subito un primo trofeo, la Supercoppa contro il Milan»