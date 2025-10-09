Dybala, futuro sempre più incerto alla Roma: rinnovo non scontato, possibile suggestione Milan?

Dybala non è assolutamente una priorità per la Roma in questo momento: l’argentino può lasciare i giallorossi a zero. Suggestione Milan?

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma è in una fase di totale incertezza. Nonostante il contratto dell’attaccante argentino scada il 30 giugno 2026, il tema del rinnovo non rientra attualmente tra le priorità del club giallorosso. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la questione del prolungamento è stata messa in stand-by: non ci sono trattative in corso né incontri fissati tra le parti, a testimonianza che la società intende prima valutare l’andamento della stagione.

La Roma Vuole Garanzie Sulla Continuità

Fin dal suo arrivo nell’estate del 2022, Dybala si è affermato come un punto di riferimento fondamentale, sia sul piano tecnico che carismatico. Il valore assoluto della Joya non è in discussione, come confermano le sue giocate decisive e i numeri di altissimo livello.

Tuttavia, il suo percorso nella Capitale è stato pesantemente condizionato da frequenti problemi fisici che ne hanno limitato la continuità in campo. Ed è proprio questo il nodo principale nella riflessione della dirigenza giallorossa: il club vuole ottenere garanzie assolute sulla tenuta atletica e la disponibilità del giocatore per l’intera stagione, particolarmente fitta di impegni tra campionato e coppe, prima di intavolare qualsiasi discussione sul prolungamento contrattuale.

Dybala A Parametro Zero: Suggestione Milan

Il rallentamento nelle trattative per il rinnovo di Dybala mantiene vivo un potenziale scenario di mercato che, in ottica futura, potrebbe interessare le rivali. L’eventualità che l’attaccante possa svincolarsi e diventare disponibile a parametro zero alla scadenza del contratto è una suggestione che club come il Milan potrebbero considerare.

Il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare è sempre alla ricerca di giocatori di altissimo profilo in grado di alzare la qualità e la mentalità della squadra, affiancando campioni come Luka Modrić e Adrien Rabiot. Un giocatore del calibro di Dybala, se libero da vincoli contrattuali, rappresenterebbe un’occasione unica da valutare per rinforzare il reparto offensivo in modo significativo.