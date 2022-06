Dybala: «Futuro? Mi piacciono Premier e Liga, ma in Italia sto bene». Le parole dell’attaccante argentino

Dybala ha rilasciato un’intervista a ESPN dopo la vittoria della Finalissima contro l’Italia in cui ha segnato il gol del definitivo 0-3. Le parole dell’ormai ex 10 della Juve sul futuro.

FUTURO – «Sono abbastanza tranquillo, la gente che lavora con me si sta occupando di questo, io sono concentrato sulle partite della Nazionale».

RESTARE IN SERIE A – «Un campionato che conosco, sono 10 anni che sono in quel paese ed è come se fossi italiano. Allo stesso tempo, mi piacerebbe conoscere altri campionati, come la Premier o la Liga che sono campionati difficili, ma sì sto bene in Italia».