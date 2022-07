Dybala al Milan? Per ora i dirigenti rossoneri sono solo spettatori nella corsa alla Joya argentina

Il Corriere della Sera dedica qualche riga al flirt tra Paulo Dybala e il Milan. Per ora i manager del Diavolo non sono in corsa per la Joya.

Aspettano alla finestra l’evoluzione degli eventi fino alla prossima settimana. Poi chissà.