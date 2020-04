Il Milan dovrà fare i conti eventualmente con la partenza di Donnarumma in estate e per questo ci sarebbero due nomi pronti ad arrivare

Donnarumma potrebbe lasciare il Milan già in estate per una cifra che non dovrebbe scendere sotto i 50 milioni di euro che verrà in parte reinvestita per il sostituto.

Secondo SportMediaset i rossoneri avrebbero puntato a Meret, per il quale il Napoli chiede 35 milioni, e Musso, con l’Udinese che non scende sotto i 20 milioni.