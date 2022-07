Duarte saluta il Milan dopo tre stagione: i numeri del difensore in rossonero

Duarte passa dal Milan all’Instanbul Basaksheir: ecco i suoi numeri in rossonero

E’ arrivata l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo di Leo Duarte dal Milan all’Istanbul Basaksheir, squadra di cui vestiva la maglia da una stagione e mezzo.

In tre stagioni al Milan, di cui sono un anno e mezzo nella rosa rossonera, il difensore brasiliano ha totalizzato solo 7 presenze in Serie A, di cui 4 da titolare, e 2 in Europa League.