Dragusin Milan, l’agente spiega: «Ecco perché ha scelto il Tottenham»

Il futuro di Dragusin, accostato al calciomercato Milan, sarà al Tottenham. L’agente ha spiegato i motivi della scelta:

«Parlavamo da due mesi.Il Napoli è stata la società più concreta. Ma Radu non voleva andare in un’altra squadra italiana, non voleva neanche lasciare il Genoa a metà stagione… pensava più ai tifosi rossoblu che alla sua carriera. Mentre il Milan ha fatto un sondaggio, ho parlato con Moncada ma gli ho detto che avevamo già scelto il Tottenham. Siamo felici della scelta, Radu quando dà la parola la mantiene. Sempre»