Dovbyk Milan, accordo vicino? Massara spiazza tutti! Clamorose dichiarazioni dell’AD della Roma

Dovbyk Milan, Ricky Massara, attuale DS della Roma ed ex dirigente rossonero, ha smentito l’ipotesi di scambio con Santiago Gimenez

Il calciomercato Milan entra nelle sue battute finali e ogni dichiarazione diventa un indizio cruciale. A soli due giorni dalla chiusura, il direttore sportivo della Roma, Ricky Massara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-partita contro il Pisa, per fare chiarezza su una delle voci più chiacchierate di questa sessione estiva: il presunto scambio di attaccanti tra i giallorossi e il Milan. Le indiscrezioni parlavano di un’operazione che avrebbe visto Artem Dovbyk sbarcare a Milano e, al suo posto, il messicano Santiago Gimenez trasferirsi nella Capitale.

La smentita di Massara è stata netta e decisa, mettendo fine, almeno per il momento, a una telenovela che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre. L’ex dirigente rossonero, tornato a un ruolo di primo piano nella dirigenza capitolina, ha risposto in modo perentorio alle domande sulla possibilità di uno scambio tra i due centravanti, chiarendo che non c’è nulla di concreto.

Le parole di Massara ai microfoni di Sky Sport 24

Interrogato direttamente sullo scambio Dovbyk-Gimenez, Massara ha risposto in modo esplicito: “Non è partito lo scambio, le ultime ore sono concitate è vero, ma adesso non esiste nulla“. Una dichiarazione che spegne sul nascere le speranze dei sostenitori che immaginavano un colpo di scena in extremis.

Massara ha anche difeso il suo attuale attaccante, Artem Dovbyk, sottolineando la sua importanza per la squadra giallorossa. “Oggi lo è, siamo soddisfatti. Lo scorso anno ha fatto 17 gol, è vero che gli attaccanti ora sono al centro dell’attenzione del mercato”. Parole che rafforzano la posizione del club, che non sembra intenzionato a privarsi del suo bomber ucraino dopo una stagione così prolifica.

Alla domanda se l’operazione sarebbe stata fattibile, Massara ha risposto con fermezza: “Ognuno ha il suo attacco. Siamo soddisfatti del nostro organico. Sappiamo che nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma ora non ne vedo”. Il dirigente ha ribadito la fiducia nel suo organico, confermando la volontà di mantenere l’attuale assetto. La Roma, a quanto pare, ritiene di avere a disposizione i calciatori giusti per affrontare la stagione.

Milan e Roma: le strategie per il finale di mercato

Mentre la Roma sembra chiudere le porte a ulteriori colpi in attacco, il Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e da Massimiliano Allegri in panchina, continua a monitorare il mercato in cerca di opportunità. Nonostante la smentita, la situazione di Dovbyk resta sotto la lente di ingrandimento, dato il suo valore e la sua centralità nelle dinamiche di mercato. La smentita di Massara ha un peso specifico notevole, ma la storia del calciomercato insegna che fino al gong finale ogni scenario resta possibile.

Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un centravanti di peso, e il nome di Dovbyk, che tanto bene ha fatto in Serie A, è sempre stato tra i papabili, insieme a quello di Gimenez. La dichiarazione di Massara, pur spegnendo l’entusiasmo, sottolinea anche la complessità delle trattative e l’alta tensione di questi ultimi giorni.

La smentita è arrivata a due giorni dalla fine del calciomercato, momento in cui si intensificano i rumors e le voci più disparate. La dirigenza giallorossa, con questa mossa, ha voluto inviare un segnale chiaro: la squadra è completa e l’obiettivo è concentrarsi esclusivamente sul campo. I tifosi della Roma possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora.