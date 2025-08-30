Dovbyk Milan, Tare non molla l'ucraino: contatti sempre vivi ma operazione difficile perchè... Ultimissime

Dovbyk Milan, Igli Tare non vuole mollare l’attaccante ucraino: il calciatore può arrivare in prestito se la Roma trovasse un sostituto

Il mercato del Milan continua a tenere i tifosi con il fiato sospeso, specialmente per quanto riguarda il tanto atteso colpo in attacco. Nonostante le smentite e le difficoltà, il nome di Artem Dovbyk continua a risuonare forte negli ambienti rossoneri, confermandosi come il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, la trattativa per l’attaccante ucraino non è semplice, ma il Milan non molla la presa.

Le difficoltà nascono principalmente dalla situazione legata a Santiago Gimenez. L’agente di Gimenez ha più volte ribadito che il giocatore intende rimanere al Milan, una posizione che di fatto blocca ogni possibile scambio o operazione incrociata che potrebbe coinvolgere Dovbyk. Questo scenario rende l’affare Dovbyk molto più complesso, costringendo il Milan a cercare soluzioni alternative per sbloccare la trattativa. Tuttavia, le ultime indiscrezioni lasciano intendere che qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore, con il club di Via Aldo Rossi che spera in un’evoluzione positiva della situazione.

Il Milan, sotto la nuova guida del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, sta lavorando su più fronti per garantire al mister un attaccante di alto livello. L’interesse per Dovbyk è concreto, tanto che nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto con l’entourage del giocatore. L’obiettivo era quello di iniziare a definire le condizioni contrattuali, un passo cruciale che testimonia la serietà dell’interesse rossonero. Tuttavia, come sottolineato da Moretto, è ancora presto per dire se l’operazione andrà in porto, dato che la situazione è in continua evoluzione e l’affare resta “tutto da capire”.

La necessità di un nuovo bomber è evidente per il Milan che, dopo aver preso Allegri in panchina, vuole costruire una squadra solida e competitiva per puntare a traguardi importanti. La dirigenza è pienamente consapevole che l’arrivo di un centravanti prolifico è fondamentale per colmare le lacune offensive e per sostenere la strategia tattica di Allegri. L’attesa è alta tra i tifosi, che sperano di vedere un nuovo numero 9 in grado di infiammare San Siro. La pazienza è un elemento chiave in questa fase di mercato, ma il tempo stringe e il club deve accelerare i tempi per non farsi trovare impreparato all’inizio della nuova stagione.

Mentre la pista Dovbyk rimane la principale, il Milan continua a monitorare attentamente il mercato degli attaccanti, sondando diverse alternative. La strategia di Tare e del suo staff è quella di tenere aperte più opzioni per evitare di farsi trovare impreparati qualora una trattativa dovesse saltare. Questo approccio pragmatico è fondamentale per assicurare al club il miglior risultato possibile. La situazione è fluida e ogni giorno può portare a nuovi sviluppi. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’evoluzione della storia di Dovbyk e per scoprire chi sarà il nuovo attaccante del Milan.