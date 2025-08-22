Douglas Luiz complica la cessione, il Milan non ha ricevuto offerte più offerte dall’estero: la notizia

Connect with us

Douglas Luiz al Nottingham Forest potrebbe complicare la cessione di Musah all’estero! Le ultimissime

Il calciomercato continua a intrecciare destini e strategie tra i grandi club europei. La notizia del trasferimento di Douglas Luiz dalla Juventus al Nottingham Forest potrebbe avere un effetto a catena, influenzando anche le mosse del Milan. Come riportato da Daniele Longo su X, questa operazione rischia di allontanare la possibilità di una cessione di Yunus Musah, un giocatore che i rossoneri stanno cercando di cedere in questa finestra di mercato.

La partenza di Douglas Luiz, talentuoso centrocampista brasiliano che ha ben impressionato in bianconero, era un’operazione che la Juventus aveva impostato per fare cassa e liberare un posto a centrocampo. Il suo passaggio al club inglese libera una pedina cruciale nel domino di mercato, ma non sembra facilitare l’uscita di Musah dal Milan.

Musah, il futuro in bilico

Yunus Musah, giovane e dinamico centrocampista americano, è arrivato al Diavolo con grandi aspettative, ma non è riuscito a conquistare un ruolo da titolare fisso. Nonostante le sue qualità atletiche e la sua versatilità, il giocatore non ha convinto del tutto l’ambiente rossonero. Tuttavia, al momento, il Milan non ha ricevuto offerte concrete per lui, e la situazione si complica ulteriormente a causa della posizione del suo tecnico.

Allegri, un ostacolo alla cessione?

Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, un tecnico esperto e pragmatico noto per la sua abilità nel gestire i giocatori e valorizzare il loro potenziale, non sembra convinto della necessità di cedere Musah. Allegri potrebbe vedere nel centrocampista statunitense un’importante risorsa tattica da impiegare nella sua rosa, un jolly in grado di dare profondità e freschezza al centrocampo.

