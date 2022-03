Dossena: «Milan prima e unica squadra a non piegarsi ai procuratori»

Beppe Dossena, ex calciatore, ha elogiato l’atteggiamento del Milan nei confronti dei procuratori: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Beppe Dossena ha parlato così della società rossonera:

«Hanno perso Donnarumma, lo hanno salutato senza problemi, perderanno Kessiè e non piangono. E’ una squadra giovane, finalmente non si corre dietro a giocatori e procuratori. E’ una filosofia che sta andando avanti, sarebbe bello se arrivasse lo Scudetto e dare l’esempio in tal senso».