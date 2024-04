Dorgu Milan, Gotti elogia l’obiettivo rossonero: «Ha altissimo potenziale, ha queste due grandi qualità»

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, l’allenatore del Lecce, Luca Gotti ha elogiato le qualità di Dorgu

Le parole in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, dell’allenatore del Lecce, Luca Gotti sulle qualità di Dorgu, accostato al calciomercato rossonero:

DORGU COME UDOGIE– «Hanno diversi aspetti in comune. Misi titolare subito Udogie come quinto di centrocampo, coperto maggiormente. I punti in comune sono grande cilindrata e buona gestione tecnica della palla. I punti di differenza sono che sono due ragazzi diversi. Sicuramente entrambi hanno altissimo potenziale».

LA CONFERENZA STAMPA DI GOTTI