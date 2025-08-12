Donnarumma duro sui social: «Qualcuno ha deciso che non posso più far parte del PSG, sono deluso e amareggiato. Ai tifosi dico che...». Lo sfogo dell'ex Milan

Donnarumma, l’ex portiere del Milan si è sfogato duramente sui social dopo la decisione del PSG di metterlo fuori squadra

La vicenda di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan e ora in una situazione incredibile al Paris Saint-Germain, sta tenendo banco nel mondo del calcio. Quella che doveva essere la mossa della carriera per il talentuoso portiere italiano, passato al PSG nel 2021 a parametro zero dopo aver lasciato il Milan con una scia di polemiche, si è trasformata in un incubo. La sua decisione di non rinnovare con il club rossonero, che lo aveva cresciuto e lanciato nel calcio che conta, aveva lasciato un sapore amaro in molti tifosi milanisti. Curiosamente, prima di questo periodo buio, Donnarumma ha regalato una piccola gioia, quasi un risarcimento morale, ai suoi ex sostenitori: la vittoria della Champions League con il PSG contro l’Inter, storica rivale del Milan. Un trofeo prestigioso che in qualche modo ha mitigato il rancore per il suo addio, ma che ora appare come un lontano ricordo.

Oggi, il quadro è radicalmente mutato. Donnarumma è stato messo fuori squadra e si ritrova isolato all’interno del club parigino. Una situazione che ha spinto il portiere a un emozionante sfogo su Instagram, rivolto ai tifosi francesi, ma che risuona anche con l’eco del suo passato milanista. Ecco le sue parole, un grido di delusione e amarezza:

“Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso”.

Questo messaggio toccante rivela la profonda delusione di un giocatore che si sente tradito e abbandonato. L’investimento del PSG su di lui, le promesse di un ruolo da protagonista, sono svanite in un lampo. Per un portiere del suo calibro, trovarsi ai margini della rosa è un colpo durissimo non solo per la carriera ma anche per la dignità professionale. La parabola di Donnarumma al PSG è un monito su quanto rapidamente le fortune nel calcio possano cambiare.

Intanto, il Milan, il club che Donnarumma ha lasciato, ha intrapreso un nuovo percorso. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, i rossoneri stanno cercando di ricostruire e consolidare la propria identità, guardando al futuro con ambizione e determinazione. La questione Donnarumma, con il suo epilogo inatteso, rimane un capitolo aperto e incredibile del calcio moderno, sottolineando ancora una volta la fragilità dei sogni nel calcio élite. Sarà interessante capire quali saranno i prossimi sviluppi per il portiere italiano e se troverà una nuova squadra in cui ritrovare la serenità e il campo che merita.