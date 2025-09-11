Donnarumma non dimentica il Milan: bellissime parole del nuovo portiere del Manchester City sul club rossonero

Donnarumma, nuovo portiere del Manchester City, non dimentica il Milan e il PSG: le parole dell’ex rossonero

L’annuncio ha scosso il mondo del calcio: Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City. Il portiere, pilastro della Nazionale italiana, ha affidato le sue prime parole al sito ufficiale del club inglese, ma l’eco delle sue dichiarazioni risuona con forza soprattutto in Italia, dove l’attenzione si concentra sul suo passato al Milan. Un passato che Gigio non dimentica, pur proiettandosi verso un futuro che, a suo dire, lo vedrà scrivere la storia in Inghilterra.

“Sono davvero felice ed emozionato di essere qui in uno dei migliori club del mondo,” ha dichiarato Donnarumma, “Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c’è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere insieme.”

Le sue parole, riportate integralmente, confermano l’ambizione e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. Ma è quando parla del Milan e del PSG che il discorso diventa più intimo e, per certi versi, rivelatore.

“Sicuramente [Milan e PSG] mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto molto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato. Tuttavia, ora sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui per fare la storia qui e diventare un simbolo per la città e per il club. Ma soprattutto voglio rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile.”

Questo passaggio è cruciale per comprendere la sua prospettiva: da un lato la gratitudine per un club che lo ha lanciato nel calcio che conta, dall’altro una totale focalizzazione sul presente e sul futuro. Un futuro che, per il Milan, si chiama adesso Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore. Mentre Donnarumma si prepara a vivere la sua avventura in Premier League, i rossoneri stanno già scrivendo un nuovo capitolo, affidando le redini della squadra a figure di grande esperienza e carisma.

Il portiere, nel frattempo, continua a mostrare il suo entusiasmo per la scelta fatta. “Sono orgoglioso di essere qui e felice della scelta che ho fatto. Spero di scrivere la storia qui e di vincere quanti più trofei possibile, questo è il mio obiettivo. È un club che mi ha sempre affascinato. L’ho sempre seguito con piacere. Vedo tutto intorno a me, come il centro sportivo e lo stadio, sono fantastici.”

E l’emozione, stando alle sue parole, è palpabile: “Non puoi capire quanto vale il club finché non lo vedi con i tuoi occhi. Le strutture e il personale qui sono fantastici. Sono venuto qui con tutta la mia famiglia per il mio primo giorno al club e la mia prima emozione è stata che sembrava una vera famiglia. Tutti sorridono e io sono felice e orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.”

Le dichiarazioni di Donnarumma lasciano intendere una frattura ormai definitiva con il suo passato, ma è inevitabile che il suo nome continui a essere legato a quello del Milan. Mentre il Manchester City si prepara a godere delle sue parate, i tifosi rossoneri guardano avanti, con la speranza che il binomio Tare-Allegri possa riportare il Milan ai fasti di un tempo, dimostrando che il club non ha bisogno di singoli, ma di un progetto solido e duraturo per tornare grande.