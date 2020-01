Donnarumma: che ansia per il rinnovo, c’è il rischio cessione a giugno?

Il giovane portiere deve rinnovare, ma per il momento non arriva l’ok

Andrà in scadenza a giugno ‘21 il contratto di Gigio Donnarumma. Il giovane portiere a oggi tentenna e non parla riguardo un possibile rinnovo a breve. Il suo agente Mino Raiola, ha avuto parole forti contro i tifosi del Milan ultimamente. Rimane un mistero al momento il futuro del prodotto del vivaio milanista.

I rapporti con la dirigenza sono ottimi, ma potrebbe non bastare

Raiola ha sottolineato più volte come il rapporto con la società di via Aldo Rossi sia ottimo. Non ci sono ruggini dunque. Ma tutto ciò all’agente, come sappiamo, rischia di non bastare. Con l’offerta giusta Gigio rischierebbe di partire seriamente a giugno.