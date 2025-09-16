Donnarumma non dimentica il Milan: parole al miele dell’agente dell’ex portiere rossonero

Donnarumma, Vincenzo Raiola, agente del portiere ex Milan, ha svelato come l’estremo difensore del City pensi sempre al club rossonero

Vincenzo Raiola, agente del portiere del Manchester City Gianluigi Donnarumma, ex Milan, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, toccando diversi argomenti cruciali, tra cui le recenti critiche al suo assistito e il tanto atteso scontro di Champions League tra i Citizens di Pep Guardiola e il Napoli di Antonio Conte. Le parole dell’agente svelano nuovi retroscena sul trasferimento dell’estremo difensore in Inghilterra e sul suo ruolo all’interno dello spogliatoio.

Il percorso di un fuoriclasse e le critiche ingiuste

Donnarumma, che da quasi un decennio gioca ai massimi livelli, è stato spesso oggetto di dibattiti, ma Raiola non si cura delle critiche superficiali. “Ci sono stati tanti allenatori che sono impazziti per Donnarumma. Negli ultimi anni dovunque è andato ha detto la sua. Non mi curo delle critiche della gente, persino fenomeni come Cristiano Ronaldo e Messi sono stati criticati. Chi critica i fenomeni vuole solo mettersi in mostra.” Raiola ha difeso in particolare la capacità di Donnarumma di giocare con i piedi, un aspetto spesso contestato. “Non capisco il motivo di queste critiche. Al di là del fatto che non ho mai visto Gianluigi sbagliare qualcosa di clamoroso con i piedi, quello che più conta per me è il percorso che Gianluigi ha fatto con noi. Quest’anno sono 10 anni che lui gioca ai massimi livelli e per un giovane come lui questo è un grande risultato.”

Il legame con il Milan e il trasferimento al City

Il rapporto con il Milan, squadra in cui è cresciuto, rimane indissolubile. Raiola lo ha definito un “primo amore” che non si dimentica, ma il percorso professionale ha portato Donnarumma a cercare nuove sfide. Raiola ha rivelato che Guardiola ha spinto fortemente per avere il portiere al Manchester City, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il suo carisma e la sua capacità di leadership. “Guardiola era felicissimo di ricevere Donnarumma in squadra. Al di là delle questioni tecniche su come il mister vuole impiegare Gianluigi in campo, gli ha chiesto di dare una svegliata alla squadra poiché dalle parti di Manchester serve qualcuno che sappia vivacizzare l’ambiente.”

L’agente ha inoltre citato un aneddoto rivelatore: “Donnarumma è un leader, a volte è un po’ silenzioso, ma nei momenti importanti si fa sempre sentire. Ogni cosa che fa, la fa sempre di sua spontanea volontà. Per esempio, prima della finale di Champions tra PSG e Inter ha scritto una lettera a tutti i giocatori parigini, scritte in tutte le relative lingue dei giocatori e l’ha dato a tutti come ha raccontato Dembelé.”

La sfida con il Napoli e il ruolo di Conte

Sul prossimo match di Champions League, l’agente ha fornito interessanti dettagli sulla reazione di Donnarumma alla notizia di affrontare il Napoli di Antonio Conte. “Non ne abbiamo ancora parlato, ma quando ha saputo di giocare contro il Napoli Gianluigi mi ha detto di essere contento almeno per il fatto che si gioca a Manchester, poiché a Napoli avrebbe avuto più difficoltà ad assorbire la partita al Maradona e sarebbe stato più pesante per lui.”

Nonostante il legame affettivo, Donnarumma è pronto alla sfida. “In generale, Donnarumma è felice di giocare contro il Napoli poiché è sempre un modo per ritornare a casa.” Raiola ha espresso grande fiducia nel club partenopeo, definendolo una delle “prime 8 squadre in Europa” con l’ambizione di vincere la Champions League, grazie anche alla guida di Antonio Conte. “Il Napoli ha tutte le chance per andare avanti grazie anche al condottiere che ha come Antonio Conte.”

Raiola ha concluso con un monito per la squadra partenopea: “Il percorso per arrivare fino in fondo in Champions è difficile e il Napoli non si dovrà scoraggiare. Qualche battuta d’arresto ci potrà stare, ma il Napoli ha tutte le chance per giocarsela e dovrà farlo partita per partita mantenendo la concentrazione al massimo. Guardate il percorso del PSG l’anno scorso!”

Le parole di Raiola offrono uno sguardo approfondito sulla mentalità di un campione e sul suo ruolo cruciale in una squadra di alto livello come il Manchester City, confermando il suo status di leader anche al di fuori del campo.