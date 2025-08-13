Donnarumma PSG, Zoff difende l’ex Milan: «Sono sorpreso, la vittoria della Champions League è anche merito suo»

Donnarumma PSG, rottura fra l’ex Milan e i parigini: Dino Zoff prende le difese del portiere

La situazione di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain continua a tenere banco nel panorama del calciomercato europeo, e le incertezze sul suo futuro hanno scosso anche una leggenda del calcio italiano. A intervenire con la sua autorevole voce è stato Dino Zoff, storico portiere della Nazionale italiana e campione del mondo nel 1982, in un’intervista rilasciata all’ANSA. Le sue parole esprimono sorpresa e perplessità riguardo alla posizione del portiere ex Milan, che sembra essere in bilico nonostante la sua recente vittoria in Champions League con il club parigino.

“Non capisco cosa possa essere successo anche perché il suo contributo è stato di primordine”, ha spiegato Zoff, evidenziando come la scelta di mettere in discussione Donnarumma appaia ingiustificata alla luce delle sue prestazioni. L’ex CT della Nazionale ha sottolineato che la situazione non è affatto chiara. “Non è chiara la situazione, il perché di una decisione così grave”, ha aggiunto, ipotizzando che le ragioni possano essere legate a questioni contrattuali o di rinnovo, pur non avendo notizie specifiche in merito. Zoff è convinto che il successo del PSG sia in parte merito proprio del suo numero uno: “Anche perché se il Psg è arrivato a vincere la Champions League è anche merito suo. Certo sono sorpreso”.

Nonostante le nubi all’orizzonte, Zoff si è mostrato sereno riguardo al futuro immediato di Gigio Donnarumma. Non teme che il portiere della Nazionale possa rimanere a lungo senza giocare, una prospettiva che molti hanno paventato. “Non credo possa fermarsi perché potrebbe andare da qualche altra parte”, ha continuato, evidenziando come un talento del suo calibro non mancherà di trovare una nuova sistemazione. L’ex bandiera della Juventus ha voluto tranquillizzare anche i tifosi della Nazionale, smentendo l’ipotesi che la mancanza di minuti in campo possa fargli perdere la titolarità in azzurro, in vista dei prossimi impegni internazionali.

“Per me non è un’ipotesi realizzabile”, ha sentenziato Zoff. “È un campione d’Europa in carica. La soluzione sarà trovata”. L’ex portiere non si è lasciato scalfire dalle critiche che spesso hanno colpito l’ex Milan, in particolare quelle relative al suo presunto limitato utilizzo dei piedi. “Non credo. Sono scuse. Se un portiere gioca bene con i piedi tanto meglio, ma bisogna partire dai presupposti, ovvero parare“. La sua analisi finale è un vero e proprio attestato di stima: “Che voto dare alla stagione di Donnarumma? Per quel che ho visto, ha vinto la Coppa dei Campioni con un notevole contributo. Più di questo…”. La fiducia di Zoff nel futuro di Donnarumma è totale.