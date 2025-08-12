Donnarumma PSG, ora è ufficiale: fuori dai convocati per la Supercoppa Europea, si cerca una soluzione

Donnarumma PSG, mancava solo la conferma ufficiale: Luis Enrique lo esclude dai convocati per il match contro il Tottenham

La notizia che circolava con insistenza è stata confermata: il divorzio tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ormai una realtà. L’ufficialità è arrivata con la diramazione della lista dei convocati da parte di Luis Enrique per la Supercoppa Europea, in programma domani contro il Tottenham al Blue Energy Stadium di Udine. Come ampiamente anticipato, il nome dell’ex portiere rossonero non compare nell’elenco, un segnale chiaro e inequivocabile che sancisce la fine della sua avventura nella capitale francese.

La scelta del tecnico spagnolo è l’ennesima conferma di una rottura ormai totale, culminata con l’acquisto del giovane portiere francese Lucas Chevalier, pagato ben 40 milioni di euro. L’investimento massiccio su un nuovo numero uno ha di fatto spodestato Donnarumma, rendendolo un esubero di lusso e costringendo il club a cercare una soluzione sul mercato. La lista dei convocati, con Lucas Chevalier e Matvey Safonov a difendere i pali, non fa altro che rendere ufficiale una situazione già nota agli addetti ai lavori.

In un momento così cruciale, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul Milan. Il direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri sono alla finestra, monitorando con grande interesse gli sviluppi della vicenda. Nonostante il Milan abbia già un portiere di alto livello, l’opportunità di riportare a casa un giocatore cresciuto nel vivaio rossonero, e che ha dimostrato il suo valore a livello internazionale, è un’occasione che il club potrebbe voler cogliere. Un eventuale ritorno di Donnarumma darebbe un segnale forte al campionato e ai tifosi, oltre a rinforzare ulteriormente una squadra che sta cercando di tornare ai massimi livelli.

L’esclusione di Donnarumma dalla Supercoppa Europea è una notizia che fa rumore in tutto il mondo del calcio, ma che in casa Milan apre scenari affascinanti. Se l’ex capitano rossonero dovesse tornare in Italia, potrebbe dare vita a un’asta di mercato tra i club più blasonati. Il Milan, forte del suo passato e della sua storia, potrebbe giocare un ruolo da protagonista, ma dovrà fare i conti con le elevate richieste economiche del portiere e del PSG. Il futuro di Gigio è in bilico, ma una cosa è certa: la sua avventura a Parigi è giunta al capolinea. Ora la palla passa a Tare, che dovrà decidere se affondare il colpo per un clamoroso ritorno.