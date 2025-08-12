Donnarumma PSG, è rottura totale: l’ex portiere del Milan lascerà Parigi

Donnarumma PSG, rottura totale fra giocatore e club: l’ex portiere del Milan lascerà Parigi in questa sessione di mercato

La notizia che sta scuotendo il calciomercato internazionale riguarda uno dei suoi protagonisti più attesi: Gianluigi Donnarumma. Dopo una stagione da sogno con la maglia del Paris Saint-Germain, culminata con la vittoria della Champions League in una finale memorabile contro l’Inter (5-0) e il secondo posto al Mondiale per Club, la storia d’amore tra il portiere italiano e i parigini sembra essere giunta al capolinea. Un epilogo inaspettato per un giocatore che, fino a pochi mesi fa, era considerato una colonna portante della squadra.

A scatenare il putiferio è stata l’impossibilità di trovare un’intesa per il rinnovo di contratto, la cui scadenza è fissata per il 2026. Le trattative si sono arenate e la rottura è stata sancita da un gesto forte e inequivocabile: Donnarumma non è stato incluso nella lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, in programma per domani. Una scelta che ha un sapore di addio e che non lascia dubbi sul destino del portiere. La situazione è talmente grave da essere arrivata in prima pagina su L’Équipe, il principale quotidiano sportivo francese, con un titolo che non ammette repliche: “Donnarumma, punto di rottura“. Nel sottotitolo, il giornale transalpino spiega la situazione: “Il portiere italiano… non figura all’interno dei convocati che disputeranno domani la Supercoppa Europea… Il Paris, che ha comprato l’ex Lilla Lucas Chevalier, va verso l’uscita di uno degli eroi della Champions League.”

L’atto di rottura definitiva è arrivato anche con l’acquisto del portiere francese Lucas Chevalier, per il quale il Paris Saint-Germain ha sborsato la cifra considerevole di 40 milioni di euro. Un investimento così oneroso per un altro estremo difensore è un segnale molto chiaro: il club francese ha già deciso di voltare pagina e di puntare su un nuovo numero uno. Donnarumma, dunque, si trova in una posizione delicata, tra un contratto in scadenza e un club che non lo considera più parte del progetto.

In questo scenario, il Milan e il suo direttore sportivo Igli Tare, in accordo con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, non possono che osservare con grande attenzione gli sviluppi della vicenda. Nonostante il Milan abbia già un portiere di altissimo livello, le porte del ritorno per l’ex capitano azzurro non sono del tutto chiuse. L’opportunità di riportare a casa un giocatore cresciuto nel vivaio rossonero, un vero e proprio simbolo, potrebbe rappresentare un colpo di mercato clamoroso, anche se le difficoltà economiche e i costi di un’operazione del genere non sono da sottovalutare. Il futuro di Donnarumma è appeso a un filo, ma il mercato, si sa, riserva sempre colpi di scena. E il Milan, con Tare al comando, è pronto a cogliere ogni opportunità.