Donnarumma lascia il PSG? Primi contatti col top club per l’ex Milan, c’è totale apertura. Le ultime sul portiere

Donnarumma, primi contatti diretti tra il Manchester City e il PSG per il portiere ex Milan che è fuori rosa nel club francese

Le voci di mercato si rincorrono con prepotenza, e al centro dell’attenzione c’è ancora una volta Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere rossonero che ha lasciato un segno indelebile, seppur controverso, nel cuore dei tifosi del Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati dei “primi contatti diretti” tra due giganti d’Europa: il Manchester City di Pep Guardiola e il Paris Saint-Germain. Questa indiscrezione, che sta infiammando il dibattito calcistico, suggerisce uno scenario di mercato potenzialmente rivoluzionario per la porta europea.

Pedullà sottolinea come le due potenze economiche e calcistiche abbiano già avuto un confronto preliminare, ma la situazione è in divenire. Le parti, infatti, si sarebbero accordate per “riaggiornarsi dopo la Supercoppa”, un evento che spesso funge da spartiacque per molte decisioni di mercato, e, aspetto cruciale, “quando sarà completata la cessione di Ederson al Galatasaray”. Questo dettaglio è di fondamentale importanza, poiché l’eventuale partenza di Ederson dal Manchester City libererebbe un posto di titolare di assoluto prestigio e una somma considerevole per un investimento mirato su un nuovo estremo difensore. Il Galatasaray, sempre più attivo sul mercato internazionale, sembra essere la destinazione più probabile per il portiere brasiliano, creando un effetto domino che potrebbe portare Donnarumma in Premier League.

Il PSG, dal canto suo, nonostante abbia Donnarumma tra i pali, non è nuovo a scelte sorprendenti e a una gestione della rosa che spesso privilegia il costante miglioramento e la competizione interna. Sebbene il portiere italiano sia un elemento di spicco nella squadra parigina, le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente, specialmente quando si tratta di club con ambizioni da Champions League come il Manchester City. L’idea di un nuovo portiere per il City, in caso di partenza di Ederson, è una priorità assoluta, e Donnarumma, con la sua esperienza internazionale e le sue qualità indiscusse, rappresenta un profilo ideale.

Ma cosa significa tutto questo per il futuro di Donnarumma e, in un’ottica più ampia, per il Milan? Nonostante l’interesse di due tra i club più ricchi e prestigiosi del mondo, non si può escludere a priori un clamoroso ritorno in Serie A. Il Milan, infatti, sta vivendo una fase di profondo rinnovamento, non solo sul campo, ma anche a livello dirigenziale. La recente nomina di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore hanno ridisegnato la struttura operativa del club rossonero. Tare, noto per le sue capacità di scouting e per la sua visione strategica nel costruire squadre competitive, potrebbe valutare ogni opportunità che si presenti per rinforzare la rosa.

L’eventuale addio di Donnarumma al PSG, per un passaggio al Manchester City o un altro top club, potrebbe comunque aprire la strada a nuove considerazioni. Sebbene un ritorno al Milan sia complicato data la partenza turbolenta del portiere, nel calcio moderno nulla è da escludere. I tifosi, sebbene una parte di loro possa ancora portare rancore per il suo addio, sarebbero sicuramente entusiasti di rivedere un talento così cristallino difendere i pali di San Siro. La nuova gestione targata Tare-Allegri potrebbe avere l’audacia e la visione per tentare un riavvicinamento, specialmente se le condizioni economiche dovessero rivelarsi favorevoli.

In conclusione, il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere, con il Manchester City e il PSG che si contendono la sua attenzione. La cessione di Ederson al Galatasaray sarà il punto di svolta che farà chiarezza sul destino del portiere brasiliano e, di conseguenza, sulla prossima mossa del City. Nel frattempo, in Italia, il nuovo Milan di Tare e Allegri osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che il mercato può sempre riservare sorprese inaspettate, anche per un ex Milan come Gigio Donnarumma. La saga del portiere è appena iniziata, e le prossime settimane saranno decisive per definire il suo prossimo capitolo calcistico.