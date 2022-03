Donnarumma PSG, aria di divorzio: Raiola lo offre al Barcellona

Potrebbe durare solo una stagione l’avventura di Donnarumma al PSG: Raiola lo propone al Barcellona. Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da El Nacional, Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, avrebbe proposto il numero uno al Barcellona, che al momento avrebbe deciso di non muoversi su di lui, giudicando troppo esoso il suo ingaggio.

Nonostante il no dei blaugrana, il procuratore sarebbe comunque al lavoro per portare via il portiere da Parigi.