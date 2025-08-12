Donnarumma PSG, Abbiati sta con Gigio: «Una follia escluderlo, non ha spiegazione logica»

Donnarumma PSG, la rottura fra le parti ha scosso il mondo del calcio: Abbiati prende le difese dell’ex portiere del Milan

La notizia che ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore riguarda Gianluigi Donnarumma, escluso dalla lista dei convocati del Paris Saint-Germain per la Supercoppa Europea di domani contro il Tottenham. La situazione, che vede l’ex portiere rossonero ai ferri corti con il club francese per questioni contrattuali (il suo accordo scade nel 2026), ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi. A gettare benzina sul fuoco c’è anche l’acquisto del giovane portiere francese Lucas Chevalier, pagato 40 milioni di euro, un chiaro segnale che le strade di Gigio e del PSG sono destinate a separarsi.

Su questo tema, uno dei primi maestri di Donnarumma al Milan, Christian Abbiati, ha espresso il suo parere in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex portiere rossonero sono un mix di incredulità e amarezza: “C’è della follia, in tutto questo. Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e allora okay, sono faccende loro e che riguardano soltanto loro. Altrimenti è roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica.” Abbiati non riesce a darsi pace per una decisione che ritiene inspiegabile, soprattutto considerando il rendimento di Donnarumma nella scorsa stagione. “Voi dite che gli ha fatto vincere mezza Champions League, io vado oltre: anche qualcosa più di mezza…”, ha commentato, sottolineando l’importanza decisiva delle parate di Gigio nel cammino trionfale del PSG.

La critica di Abbiati si concentra anche sulle motivazioni che, a suo dire, avrebbero portato a questa rottura: “Eppure, da quel che sento, parrebbe che sia scarso con i piedi”. L’ex portiere rossonero ritiene che il presunto difetto tecnico di Donnarumma non possa giustificare una decisione così drastica. Il suo pensiero sul futuro del portiere della Nazionale è comunque positivo: “Di certo uno del suo livello cascherà in piedi e andrà in un altro big club. Anche se è un peccato che debba interrompere così un ciclo. Gli auguro la soluzione migliore perché se lo merita.” Un augurio sincero che dimostra il forte legame ancora esistente tra i due.

In tutto questo, il Milan osserva con attenzione. Il direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri sono consapevoli che l’opportunità di riportare a casa un campione come Donnarumma è un’occasione unica. Anche se il club ha già un portiere di alto livello, l’eventuale ritorno di Gigio potrebbe dare un ulteriore slancio al progetto tecnico e portare grande entusiasmo tra i tifosi. Il mercato, si sa, è imprevedibile, ma le parole di Abbiati e la situazione sempre più tesa tra Donnarumma e il PSG lasciano aperti scenari inimmaginabili fino a qualche settimana fa.