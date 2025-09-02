Donnarumma, l’ex Milan dimentica già il PSG: «Manchester City? Su questo club c’è solo una cosa da dire»

Donnarumma, ex portiere del Milan e del PSG, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Manchester City

Gigio Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City. Il capitano della Nazionale italiana e storico ex portiere del Milan approda in Premier League dopo aver firmato un contratto quinquennale con il club inglese, valido fino al 30 giugno 2030. Un trasferimento che fa sensazione e che è stato ufficializzato dal Manchester City stesso, che si assicura uno dei migliori portieri al mondo.

Donnarumma al Manchester City: un trasferimento di alto profilo

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale del Manchester City, che ha espresso la sua soddisfazione per l’acquisto di Gianluigi Donnarumma. “Il Manchester City è lieto di confermare l’acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale. Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all’Etihad Stadium fino all’estate del 2030“, si legge nel comunicato. Donnarumma, cresciuto nelle giovanili del Milan e poi diventato un pilastro della prima squadra prima del suo trasferimento al PSG, torna così a essere protagonista su un palcoscenico di altissimo livello.

L’operazione è stata condotta in maniera rapida e ha visto il club inglese superare la concorrenza di altre squadre europee che da tempo seguivano il portiere. L’arrivo di Donnarumma è un segnale forte delle ambizioni del Manchester City, che non vuole fermarsi e punta a consolidare il suo dominio sia in Premier League che in Europa. Il portiere, dal canto suo, si è mostrato entusiasta della sua nuova avventura.

“Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me”, ha dichiarato Donnarumma ai canali ufficiali del club. “Mi unisco a una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare per il club è un grande onore e un privilegio“. Queste parole sottolineano la sua grande motivazione e il desiderio di mettersi alla prova in un ambiente competitivo e vincente.

Ederson saluta: il brasiliano al Fenerbahçe

Contemporaneamente all’annuncio dell’arrivo di Donnarumma, il Manchester City ha salutato il suo ormai ex portiere, Ederson. Il brasiliano, dopo otto stagioni di successi e trofei vinti all’Etihad Stadium, si trasferisce al Fenerbahçe, club turco che è riuscito a spuntarla sui rivali del Galatasaray. Ederson è stato uno dei giocatori più rappresentativi dell’era di Guardiola, contribuendo in maniera decisiva alle numerose vittorie della squadra.

“Ederson ha lasciato il Manchester City dopo otto anni ricchi di trofei all’Etihad Stadium”, si legge nel lungo comunicato di congedo dei Citizens. “Il portiere brasiliano è uno dei giocatori di maggior successo nella storia del Club, avendo vinto 18 titoli importanti sotto la guida di Pep Guardiola”. Il suo addio segna la fine di un’era, ma apre la strada a un nuovo capitolo con Donnarumma tra i pali.

E il Milan? Tare e Allegri lavorano al futuro

Mentre il mercato dei portieri si muove a livello internazionale, anche il Milan si prepara alla nuova stagione. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il club rossonero sta gettando le basi per un futuro ambizioso.