Donnarumma: «Non mi sento colpevole per il gol di Benzema». Le parole dell’ex portiere rossonero

Gianluigi Donnarumma ha parlato della rete subita da Benzema in Real Madrid-Psg ai microfoni di AFP. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il gol non era regolare, ma potevamo gestire meglio la partita. Sappiamo cosa sia successo, non mi sento colpevole. Adesso dobbiamo guardare avanti, il passato è passato, non possiamo fare altro. Basterà aspettare di giocare di nuovo la Champions League e mostrare a tutti chi siamo».