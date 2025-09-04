Donnarumma al Manchester City, trasferimento che riguarda anche il Milan: il motivo

Donnarumma, ex portiere del Milan, si è ufficialmente trasferito al Manchester City. I rossoneri incassano una piccola somma

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Manchester City non è solo un colpo di mercato che scuote l’élite del calcio europeo, ma anche un’opportunità economica per il Milan. L’ex portiere rossonero, uno dei talenti più brillanti usciti dal settore giovanile del club, è passato alla corte di Pep Guardiola, uno degli allenatori più vincenti e innovativi del panorama calcistico. Questa operazione, dal valore complessivo elevatissimo, ha garantito al Diavolo un inaspettato introito di un milione di euro, una cifra che, pur non essendo sostanziale, contribuisce a rimpinguare le casse del club.

L’incasso è frutto del “contributo di solidarietà”, un meccanismo stabilito dalla FIFA che tutela i club che hanno contribuito alla formazione di un giocatore. Il regolamento prevede che una percentuale della cifra del trasferimento, pari al 5%, venga distribuita alle squadre che hanno formato il calciatore tra i 12 e i 23 anni di età. Dal momento che Donnarumma ha trascorso gran parte della sua gioventù sportiva a Milanello, il club di Via Aldo Rossi ha potuto beneficiare di questo indennizzo, a conferma dell’importanza del suo vivaio.

Donnarumma, un addio amaro ma un’opportunità economica

L’addio di Donnarumma al Milan, avvenuto a parametro zero in passato, aveva lasciato un sapore amaro in bocca a molti tifosi. Tuttavia, il suo successivo trasferimento in Inghilterra offre al club rossonero un’opportunità per ricevere un compenso inaspettato. Il portiere, noto per la sua stazza imponente e i riflessi felini, si appresta ora a una nuova sfida in Premier League, sotto la guida del tecnico catalano.

Questo milione di euro, sebbene non possa cambiare le sorti del mercato rossonero, rappresenta un’entrata extra che il Milan potrà utilizzare per investimenti futuri, dal rafforzamento della rosa fino al finanziamento delle attività giovanili. Un piccolo, ma significativo, beneficio per il club che ha lanciato Gigionel grande calcio. La notizia, riportata da fonti autorevoli come Goal Italia, conferma come ogni dettaglio e ogni clausola possano avere un impatto finanziario nel complesso mondo del calciomercato.