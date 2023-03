Donnarumma sorprende: «Felice per il Milan, gran segnale per il calcio italiano»

Gianluigi Donnarumma ha commentato la qualificazione del Milan ai quarti di Champions. Le sue dichiarazioni

A Sky Gianluigi Donnarumma ha fatto i complimenti al Milan per la qualificazione.

ELIMINAZIONE – Purtroppo la Champions è così. Sono dettagli. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato al massimo, poi dopo prendi gol al primo errore. E’ una delusione immensa. Siamo incazzati e delusi, ora bisogna guardare avanti perché abbiamo ancora il campionato. Siamo molto delusi. Sono orgoglioso di essere al PSG, sono completamente dentro a questo club e sono orgoglioso di farne parte. E non ho nessun rimpianto per essere venuto qui. Purtroppo la Champions sono dettagli. Bisogna fare più attenzione. Purtroppo stasera è andata così, ma ora dobbiamo alzare la testa.

MILAN – Sono felice, è un grandissimo segnale per il calcio italiano. Sono contento per i miei compagni. Purtroppo noi siamo stati eliminati. Ora alziamo la testa. I tifosi ci sono stati vicini, ora dobbiamo stare tutti insieme.