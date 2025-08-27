Donnarumma, conferme definitive e cifre da capogiro! Accordo col Manchester City per l’ex Milan

Donnarumma, arrivano conferme definitive sull’accordo tra il portiere ex Milan e il Manchester City: offerta da capogiro

La bomba di mercato lanciata da Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo esperto di calciomercato, scuote il panorama calcistico europeo: Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere del Milan, sarebbe in trattativa avanzata con il Manchester City. Un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe uno dei trasferimenti più clamorosi dell’estate. La notizia, diffusa in esclusiva da Pedullà, svela i dettagli di un’offerta che difficilmente il portiere italiano potrebbe rifiutare.

Un Contratto Faraonico: Il Manchester City Fa Sul Serio

Secondo la fonte, il Manchester City ha messo sul piatto un’offerta irrinunciabile per il numero uno della Nazionale italiana. Si parla di un contratto quinquennale con uno stipendio che partirebbe da ben 16 milioni di euro a stagione, con cifre destinate a salire negli anni, a cui si aggiungerebbero ricchi bonus legati al rendimento e agli obiettivi di squadra. Una proposta che sottolinea la ferma volontà del club inglese di assicurarsi uno dei portieri più forti al mondo. La trattativa tra il Manchester City e il Paris Saint-Germain, attuale squadra di Donnarumma, è in fase avanzata, con i Citizens fiduciosi di poter chiudere l’affare nei prossimi giorni. La sorprendente disponibilità del club inglese di prendere Donnarumma anche a parametro zero, qualora il PSG non si mostrasse collaborativo, è un ulteriore segnale della determinazione con cui i campioni d’Inghilterra stanno inseguendo il loro obiettivo.

Il Futuro Del Milan Con Tare E Allegri

Mentre il futuro di Donnarumma si delinea lontano da Milano, il Milan si prepara a una nuova era sotto la guida di un duo dirigenziale e tecnico d’eccezione. La società rossonera, che ha recentemente nominato Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, sta pianificando il proprio futuro con un’attenzione particolare al rafforzamento della rosa. L’arrivo di Tare, con la sua profonda conoscenza del mercato e la sua abilità nel scovare talenti, e il ritorno di Allegri, un tecnico che ha già portato il Milan alla vittoria dello scudetto, segna un nuovo capitolo per il club. L’obiettivo è chiaro: riportare il Milan ai vertici del calcio italiano, costruendo una squadra solida e competitiva.