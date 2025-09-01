Donnarumma al Manchester City, manca solamente l’ufficialità: stipendio da capogiro per l’ex portiere del Milan. Le ultimissime notizie

Dopo anni di voci e speculazioni, la carriera di Gianluigi Donnarumma è a un punto di svolta. Il portiere della Nazionale italiana è a un passo dal trasferirsi al Manchester City e mettersi a disposizione di Pep Guardiola, in un’operazione che lo proietterà al centro del calcio mondiale. L’affare, secondo quanto riportato da diverse fonti tra cui TMW e Alfredo Pedullà, è in dirittura d’arrivo, con le parti che hanno ormai trovato l’intesa su tutti i dettagli.

Il trasferimento si concretizzerà sulla base di un’offerta che il Manchester City ha formulato per convincere il PSG a cedere il suo numero uno. La cifra del cartellino è stata definita in 28 milioni di euro più bonus, una somma inferiore rispetto alle richieste iniziali del club parigino, che ha agevolato la trattativa dopo l’acquisto del portiere Chevalier per 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda il contratto di Donnarumma, le cifre sono da capogiro e confermano il suo status di top player. Come anticipato da Alfredo Pedullà, il portiere firmerà un contratto di cinque anni, con un ingaggio che partirà da 15 milioni nella prima stagione per poi salire a 16 e 17 milioni negli anni successivi. Inoltre, è prevista un’opzione per una sesta stagione, a dimostrazione della volontà del City di legare a lungo termine uno dei migliori portieri al mondo.

L’addio di Donnarumma dal Milan ha sempre generato forti discussioni tra i tifosi rossoneri, ma ora il portiere si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League, il campionato più competitivo al mondo. Per Guardiola, l’arrivo di Donnarumma rappresenta un ulteriore rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di dominare in Inghilterra e in Europa, dove il City ha sempre puntato a vincere.