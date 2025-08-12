Donnarumma, solo una pista concreta per l’ex Milan! Il PSG fissa il prezzo, via libera a queste condizioni

Donnarumma, c’è solo una pista concreta per l’attuale portiere del PSG ed ex Milan: è quella che porta al Manchester City

Il nome di Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere del Milan e attuale numero uno della Nazionale italiana, è tornato prepotentemente al centro delle voci di calciomercato. Il classe 1999, attualmente in forza al Paris Saint-Germain (PSG), sembra essere uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di trasferimenti, con il suo futuro che si profila sempre più lontano dalla Ligue 1.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la pista più concreta e percorribile per Donnarumma in questo momento porta dritta al Manchester City. I campioni d’Inghilterra, guidati da Pep Guardiola, starebbero valutando attentamente un rinforzo di alto profilo tra i pali per la prossima stagione. Donnarumma, forte della sua vasta esperienza internazionale maturata sia con il PSG in Champions League che con l’Italia, con cui ha conquistato un memorabile Europeo nel 2021, è considerato un profilo di assoluto livello e ideale per le ambizioni dei Citizens.

Tuttavia, l’operazione non è così semplice. Prima di affondare il colpo per l’estremo difensore italiano, il Manchester City dovrà definire il futuro del suo attuale titolare, il brasiliano Ederson. Il portiere, pilastro dei Citizens dal 2017, potrebbe infatti lasciare la Premier League di fronte a un’offerta considerata irrinunciabile. Solo allora, con l’eventuale cessione di Ederson, il club inglese sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo per Donnarumma.

La posizione del PSG e le elevate richieste economiche

Il PSG, a meno di un anno dalla scadenza del contratto del portiere, ha già fissato il prezzo per la cessione di Donnarumma: 50 milioni di euro. Una cifra significativa, che testimonia il valore indiscusso del giocatore ma che, al tempo stesso, restringe notevolmente la platea dei possibili acquirenti. Le richieste contrattuali di Donnarumma e il suo ingaggio attuale sono tali che, sempre secondo Sky Sport, la Premier League rappresenta l’unica destinazione realisticamente percorribile in questo momento.

Questo scenario economico di fatto esclude un approdo immediato in Serie A per Donnarumma. Nonostante la suggestione di un ritorno in Italia, magari proprio all’Inter, la realtà delle cifre rende l’ipotesi nerazzurra più una fantasia di mercato che una trattativa concreta. L’Inter, pur essendo un’interessata spettatrice, si trova attualmente a una distanza siderale dalle condizioni economiche imposte dal PSG.

Il ritorno al Milan? Un sogno lontano con Tare e Allegri

Per i tifosi del Milan, la possibilità di rivedere Gigio Donnarumma, cresciuto nel settore giovanile rossonero e protagonista di oltre 250 partite con la maglia del Diavolo prima del suo trasferimento a Parigi nel 2021, sembra al momento un sogno lontano. Con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica del Milan, il club rossonero sta delineando la propria strategia di mercato, ma un rientro di Donnarumma, almeno nell’immediato, appare economicamente non sostenibile.

Il mercato è in continua evoluzione, e Donnarumma rimane indubbiamente uno dei portieri più ambiti a livello internazionale. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere se il Manchester City deciderà di affondare il colpo in maniera decisa, magari a seguito di una cessione di Ederson, oppure se il portiere della Nazionale italiana rimarrà a Parigi fino alla scadenza naturale del suo contratto. Per ora, il futuro dell’estremo difensore campione d’Europa resta avvolto nell’incertezza, con il club inglese in pole position e le italiane, inclusa l’Inter, costrette a rimanere a guardare.