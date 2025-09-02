Donnarumma al Manchester City guadagnerà cifre altissime! Tutti i dettagli dell’affare

Donnarumma, il portiere ex Milan riparte dalla Premier League: accordo chiuso con il Manchester City, cifre da urlo

Le recenti indiscrezioni di mercato hanno scosso il mondo del calcio, con Gianluigi Donnarumma al centro di un trasferimento che si preannuncia come uno dei più eclatanti della prossima sessione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la trattativa tra il Paris Saint-Germain e il Manchester Citysarebbe ormai a un passo dalla conclusione. Il portiere della Nazionale italiana, e campione d’Europa in carica, è pronto a lasciare la Ligue 1 per approdare in Premier League, alla corte del maestro Pep Guardiola.

Un Affare Strategico: Cifre e Dettagli

L’operazione, come anticipato da TMW, si concretizzerebbe per una cifra di 28 milioni di euro più bonus, un prezzo che il PSG ha volutamente ridotto per accelerare i tempi e agevolare il trasferimento. Questa mossa è stata resa possibile dall’acquisto, da parte dei parigini, del giovane e promettente portiere Lucas Chevalier, prelevato per ben 40 milioni di euro. L’arrivo di Chevalier ha reso superfluo il ruolo di Donnarumma, spingendo il club a cederlo.

I dettagli del contratto, svelati da Alfredo Pedullà, sono altrettanto impressionanti. Donnarumma, ex Milan, firmerà un quinquennale con opzione per una sesta stagione, con un ingaggio che crescerà progressivamente: 15 milioni il primo anno, 16 milioni nel secondo e terzo, e 17 milioni nel quarto e quinto. Cifre da capogiro che confermano il suo status di top player e la fiducia che il Manchester City ripone in lui. L’affare non è solo una questione di cifre, ma rappresenta un’importante scelta strategica per entrambe le parti. Il City si assicura un portiere giovane, ma già esperto, con un futuro brillante davanti a sé, in grado di rivoluzionare la fase di costruzione dal basso di Guardiola.

Il Milan e le Nuove Ere: Tare e Allegri

Mentre il mercato si infiamma per l’addio di Donnarumma dal PSG, il Milan sta vivendo la sua rivoluzione interna. Il club rossonero, che aveva visto l’ex portiere partire a parametro zero, si trova ora con una nuova guida tecnica e dirigenziale. Igli Tare è il nuovo Direttore Sportivo del club, una figura che porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza del mercato. La sua nomina è vista come un segnale forte di cambiamento e di una volontà di costruire un Milan solido e competitivo.

Ad affiancare Tare c’è un altro volto noto e molto atteso: Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Il suo ritorno a Milano ha generato grande entusiasmo tra i tifosi, che sperano in un nuovo ciclo di vittorie e successi. Allegri, con la sua tattica pragmatica e la sua esperienza, è chiamato a riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra Tare e Allegri sarà fondamentale per la riuscita del progetto, unendo la capacità di individuare talenti del primo con la sagacia tattica del secondo. Il futuro del Milan si presenta quindi sotto una nuova luce, con l’obiettivo di tornare a essere protagonista in un campionato sempre più competitivo.