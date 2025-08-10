Donnarumma, nuovo intreccio con Maignan e il Lille per l’ex Milan? La coincidenza fa sorridere

Donnarumma, nuovo intreccio con un portiere del Lille dopo Mike Maignan per l’ex estremo difensore del Milan? Curiosa coincidenza

Il Paris Saint-Germain ha scosso il mercato estivo con un annuncio che apre scenari inaspettati per il futuro di Gianluigi Donnarumma. Nella serata di venerdì 9 agosto, il club parigino ha ufficializzato l’acquisto di Lucas Chevalier, portiere proveniente dal Lille, che ha firmato un contratto fino al 2030. Un’operazione che non è passata inosservata, soprattutto per le cifre in ballo: ben 40 milioni di euro per il cartellino del giovane estremo difensore francese. Una somma tutt’altro che trascurabile per un potenziale “vice”, suggerendo piuttosto un cambio di gerarchie imminente tra i pali del PSG.

Questa mossa strategica del club della capitale francese fa suonare un campanello d’allarme per Donnarumma, il cui contratto scadrà nel 2026. L’arrivo di un portiere così costoso e con un accordo a lungo termine getta un’ombra significativa sulla permanenza dell’ex portiere del Milan. La situazione attuale rievoca un déjà vu per i tifosi e gli addetti ai lavori. Torniamo all’estate del 2021, quando Donnarumma non aveva ancora sciolto le riserve sul rinnovo con il Milan. Fu in quel frangente che i rossoneri, allora guidati da una dirigenza pronta a prendere decisioni drastiche, decisero di puntare forte su Mike Maignan, guarda caso anch’egli proveniente dal Lille. Alla fine, Donnarumma approdò a Parigi a parametro zero, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi milanisti. Curiosamente, Chevalier era all’epoca il vice proprio di Maignan al Lille, e ora sembra destinato a ripercorrere le orme del suo predecessore, diventando il portiere titolare del PSG.

Il futuro del classe 1999, lanciato in Serie A da Sinisa Mihajlovic quando aveva solamente 16 anni, appare quindi sempre più incerto. La concorrenza di Chevalier, unita alla scadenza contrattuale ravvicinata, potrebbe spingere il Paris Saint-Germain a valutare una cessione già nelle prossime finestre di mercato. Non è da escludere che il club cerchi di monetizzare il suo cartellino prima di perderlo a costo zero tra due anni.

Per quanto riguarda il Milan, la situazione di Donnarumma potrebbe interessare, soprattutto considerando il nuovo corso societario. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, il Milan sta costruendo un progetto ambizioso. Sebbene attualmente la porta sia ben presidiata, l’evoluzione del mercato e le opportunità che potrebbero presentarsi non vanno mai sottovalutate.

La fonte di questa notizia è l’annuncio ufficiale del Paris Saint-Germain sull’acquisto di Lucas Chevalier. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse di Gigio Donnarumma e del suo entourage. Il calciomercato è imprevedibile, ma le premesse indicano un cambiamento significativo nella carriera del talentuoso portiere italiano. Sarà costretto a cercare una nuova casa? Solo il tempo potrà dirlo.