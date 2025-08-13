Donnarumma, anche Gravina prende posizione a difesa dell’ex portiere del Milan: grande attestato di stima

Donnarumma, in difesa dell’ex portiere del Milan, messo ai margini dal PSG, è intervenuto anche Gabriele Gravina: le dichiarazioni

A poche ore dal fischio d’inizio della Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham, in programma questa sera allo Stadio Friuli, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport direttamente da Udine. L’occasione è stata la presentazione del primo grande trofeo della stagione 2025/2026, un evento che proietta l’Italia e la città friulana al centro della scena calcistica internazionale.

Udine al Centro dell’Europa e il Riconoscimento UEFA

Gravina ha voluto sottolineare l’importanza della scelta della UEFA di assegnare la finale a Udine, definendola un riconoscimento per le infrastrutture e la visione del club friulano. Questa decisione è vista come un segnale significativo in vista degli Europei del 2032, che l’Italia avrà l’onore di ospitare.

«Oggi tutta l’Europa è qui a Udine, un evento importantissimo perché è il primo trofeo della stagione 2025/2026 e si sfidano due squadre importanti. Udine oggi è al centro dell’attenzione sportiva e susciterà curiosità mondiale».

Il presidente ha poi aggiunto: «È stata colta l’opportunità di assegnare la finale a Udine. Da parte della UEFA è un premio alla visione, alla lungimiranza e alla sostenibilità, a una società all’avanguardia che ha voluto investire nelle infrastrutture e in uno stadio moderno, sotto tutti i punti di vista». Queste parole evidenziano la lungimiranza della Federazione nel supportare investimenti in strutture all’avanguardia, fondamentali per lo sviluppo del calcio italiano.

Donnarumma, un Pilastro della Nazionale ed Ex Milan

La presenza del Paris Saint-Germain ha inevitabilmente acceso i riflettori su Gianluigi Donnarumma, portiere dei parigini e della Nazionale italiana. Gravina ha speso parole di grande importanza per l’estremo difensore, augurandogli di ritrovare al più presto la massima serenità. È noto come Donnarumma, ex portiere del Milan, abbia vissuto un periodo di transizione delicato dopo il suo addio ai rossoneri, una squadra che ora vede Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore.

«A me dispiace sul piano umano, Gigi ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro. L’auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio e che non si faccia intaccare nel modo di essere, potendo dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Parliamo del più forte e importante portiere del mondo».

Le parole di Gravina evidenziano il sostegno incondizionato della FIGC verso uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, un giocatore che, nonostante le critiche passate legate al suo trasferimento dal Milan, rimane un punto fermo per la Nazionale. La sua performance in questa Supercoppa Europea sarà sotto i riflettori, con la speranza che possa ritrovare la stabilità emotiva e sportiva necessaria per esprimere al meglio il suo immenso potenziale. La sua carriera è un esempio di come la pressione mediatica possa influenzare anche i campioni più affermati, ma la fiducia della Federazione e dei suoi compagni resta inalterata.

Fonte: Dichiarazioni di Gabriele Gravina a Sky Sport da Udine.