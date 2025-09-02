Donnarumma ufficiale al Manchester City! Il comunicato del club inglese sull’ex portiere del Milan

Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City: il comunicato del club inglese sull’ex Milan

Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Manchester City è ufficiale, una notizia che ha scosso il mondo del calcio e segna un cambio di rotta significativo per la carriera del portiere della Nazionale italiana. Dopo quattro stagioni trascorse al Paris Saint-Germain, culminate con due Ligue 1 e una finale di Champions League, il talentuoso classe 1999 si appresta a sbarcare in Premier League per raccogliere l’eredità di Ederson.

Dettagli dell’operazione e impatto finanziario 💰

L’affare tra PSG e Manchester City si è concluso con un costo del cartellino di 25 milioni di euro. Un investimento che riflette la grande fiducia del club inglese nelle qualità di Donnarumma. Il portiere ha firmato un contratto quinquennale fino all’estate del 2030, con un ingaggio da 15 milioni di euro lordi a stagione. Questa cifra lo posiziona di diritto tra i portieri più pagati al mondo, a testimonianza del suo valore e del ruolo cruciale che ricoprirà nella squadra di Pep Guardiola. La cifra record per un portiere italiano in uscita dalla Ligue 1 sottolinea l’importanza di questa operazione per il calcio europeo.

Sfumata l’ipotesi Juventus, la nuova sfida in Premier League ⚽️

Nei mesi precedenti, il nome di Donnarumma era stato accostato più volte alla Juventus. Si parlava di un suo possibile ritorno in Italia per colmare il vuoto lasciato in porta, ma l’interesse del Manchester City e la volontà del giocatore di provare una nuova avventura internazionale hanno spento ogni speranza per i bianconeri. Il club torinese, pur avendolo visto come un grande sogno, non ha mai concretamente avviato la trattativa, lasciando campo libero ai Citizens. Per il portiere ex Milan, questa è una nuova sfida che lo vedrà confrontarsi con l’intensità della Premier League e l’arduo compito di sostituire un’icona del club come Ederson. Il City punta sulla sua esperienza, sulla sua leadership e sulle sue doti tecniche per consolidare la difesa e tornare a competere per i massimi livelli in campionato e nelle competizioni europee, dopo una stagione non all’altezza delle aspettative. Donnarumma è chiamato a confermare di essere uno dei migliori portieri al mondo.