Donnarumma, l’ex Milan può clamorosamente tornare in Italia? Suggestione praticamente impossibile. Ecco perchè

Donnarumma, l’ex portiere del Milan può clamorosamente tornare in Italia? Suggestione quasi impossibile, ingaggio troppo elevato

Con il calciomercato estivo che si infiamma, una delle voci più insistenti e dibattenti riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan, attualmente in forza al Paris Saint-Germain (PSG), potrebbe essere prossimo a un clamoroso addio dalla capitale francese. A confermare l’indiscrezione è uno dei giornalisti più autorevoli in materia, Fabrizio Romano, le cui parole hanno acceso un faro sulle concrete possibilità che Gigio lasci Parigi anzitempo.

Secondo Romano, infatti, le chance che Donnarumma vada via subito dal PSG sono reali. Una notizia che ha immediatamente scatenato la fantasia dei tifosi, soprattutto quelli italiani, che sognano un suo ritorno in Serie A. Tuttavia, il noto esperto di mercato è stato molto chiaro in merito: “A me oggi non risulta un discorso concreto con squadre italiane“. Una doccia fredda per chi ipotizzava un ritorno a Milano, magari proprio al suo vecchio club, il Milan, che ora vede Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Il motivo di questa lontananza dalle squadre italiane è presto detto: l’ingaggio di Donnarumma è di quelli che poche società possono permettersi. Il portiere guadagna la cifra astronomica di circa 10 milioni di euro netti, più bonus. Una somma che rende il suo cartellino estremamente oneroso e lo colloca al di fuori della portata della maggior parte dei club della nostra penisola, anche quelli di vertice.

Dove potrebbe andare allora il talentuoso estremo difensore? Le indicazioni di Fabrizio Romano sono piuttosto precise: “Mi risultano dei movimenti in Premier League“. Il campionato inglese, con la sua enorme disponibilità economica e la sua competitività elevatissima, sembra essere la destinazione più probabile per Gigio. Diverse squadre della Premier League sono alla ricerca di un portiere di alto livello e avrebbero le risorse per soddisfare le richieste economiche di Donnarumma e del PSG.

Il suo addio dal PSG, se concretizzato, sarebbe un’operazione di mercato di grande risonanza. Donnarumma è arrivato a Parigi con l’etichetta di miglior portiere d’Europa, fresco vincitore degli Europei con la Nazionale italiana. Nonostante le grandi aspettative, la sua esperienza al PSG è stata altalenante, spesso caratterizzata da una rotazione con Keylor Navas e, a volte, da prestazioni non sempre all’altezza della sua fama. Questa situazione potrebbe aver spinto il giocatore a cercare una nuova avventura dove essere il titolare indiscusso e ritrovare la sua migliore forma.

Per i tifosi del Milan, il nome di Donnarumma evoca ancora emozioni contrastanti. Il suo addio a parametro zero ha lasciato un vuoto e un po’ di amarezza, ma il club rossonero, sotto la nuova gestione con Tare DS e Allegri in panchina, ha dimostrato di voler costruire un progetto solido e ambizioso, indipendentemente dalle vicende dei suoi ex campioni.

In conclusione, il futuro di Donnarumma è tutto da scrivere, ma le sensazioni di un trasferimento imminente sono forti. La Premier League sembra la meta più accreditata, e sarà interessante vedere quale club inglese riuscirà ad assicurarsi le prestazioni di un portiere dal talento cristallino e dall’ingaggio da capogiro. Le prossime settimane saranno decisive per definire il destino di uno dei protagonisti indiscussi del calciomercato estivo.