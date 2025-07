Donnarumma, scenario stravolto sul futuro dell’ex Milan: il PSG è ad un passo dal chiudere un nuovo portiere. Addio sempre più vicino. Ultimissime

Il Paris Saint-Germain è ormai a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Lucas Chevalier, giovane e promettente portiere. Secondo le ultime indiscrezioni del noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, e la trattativa tra i club è nelle fasi finali. A quanto pare, lo stesso Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, sarebbe direttamente coinvolto nelle negoziazioni con Olivier Létang, presidente del Lille, per chiudere l’affare.

Questa mossa del club parigino ha un significato ben preciso e potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della porta del PSG. L’arrivo imminente di Chevalier rende infatti sempre più probabile l’addio di Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scade nel 2026, sembra essere destinato a lasciare la capitale francese.

L’operazione Chevalier testimonia la volontà del PSG di ringiovanire la propria rosa e, forse, di puntare su un profilo diverso tra i pali. Donnarumma, arrivato a Parigi con grandi aspettative dopo aver vinto gli Europei con l’Italia, non ha sempre convinto pienamente, alternando prestazioni eccellenti a qualche incertezza. La sua possibile partenza segnerebbe la fine di un’era e l’inizio di un nuovo capitolo per la porta parigina, con Chevalier pronto a raccogliere l’eredità.

L’imminente ufficialità dell’acquisto di Lucas Chevalier si configura come uno dei primi, grandi colpi di mercato per il Paris Saint-Germain in questa sessione estiva, e mette in moto una serie di eventi che potrebbero ridisegnare gli equilibri in uno dei ruoli chiave del calcio moderno.