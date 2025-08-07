Donnarumma, il suo futuro adesso è più in bilico che mai: l’ex Milan potrebbe lasciare il PSG per questo motivo. Le ultimissime notizie

Le indiscrezioni di mercato provenienti da Parigi mettono in discussione il futuro di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Paris Saint-Germain ha chiuso per l’arrivo di Lucas Chevalier, portiere del Lille. Questa operazione ha messo in una posizione delicata l’ex portiere del Milan, la cui permanenza nella capitale francese sembra sempre più in bilico.

Donnarumma, con un contratto in scadenza nel 2026, si trova ora a un bivio cruciale per la sua carriera. L’arrivo di un portiere giovane e talentuoso come Chevalier è un segnale forte da parte del club parigino, che potrebbe voler ridisegnare le gerarchie tra i pali. Questa mossa suggerisce che il PSG potrebbe non voler rischiare di perdere a parametro zero il proprio portiere titolare e potrebbe quindi decidere di venderlo in questa finestra di mercato.

Allo stesso tempo, diverse fonti indicano che Donnarumma e il suo entourage non escludono la possibilità di rimanere a Parigi e lottare per il posto da titolare, come già avvenuto in passato con Keylor Navas. Tuttavia, il club ha informato il giocatore dell’imminente arrivo di Chevalier, dimostrando una volontà di trasparenza che potrebbe anche essere un modo per prepararlo a un possibile addio.

La situazione è in continua evoluzione, con il Manchester United e altri club europei, tra cui diverse squadre italiane, che monitorano attentamente la situazione. Il destino di Donnarumma è appeso a un filo, e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera.