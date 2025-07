Donnarumma, intrigo incredibile sul futuro dell’ex Milan! Addio al PSG possibile, queste le opzioni per il futuro

Donnarumma, l’ex portiere del Milan potrebbe veramente lasciare il PSG: al momento Chelsea e Galatasaray sul portiere

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain (PSG) è sempre più incerto, con scenari che potrebbero portare l’ex portiere del Milan lontano dalla capitale francese già in questa sessione di mercato. Le voci si rincorrono, alimentate anche dalle mosse del club parigino, che si sta cautelando in caso di addio del numero uno italiano. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il PSG ha infatti bloccato Lucas Chevalier del Lille, una mossa che suona come un chiaro segnale in vista del possibile mancato rinnovo di Donnarumma.

La situazione è in piena evoluzione. Un incontro cruciale tra i dirigenti del PSG e l’entourage di Donnarumma è atteso in settimana. Da questo vertice dipenderà gran parte del futuro del portiere: in caso di mancato accordo per il prolungamento, l’addio avverrebbe già quest’anno, evitando così di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Una prospettiva che il PSG vuole scongiurare a tutti i costi, considerando il valore del giocatore e l’investimento fatto.

Le Piste Internazionali e l’Ipotesi Ritorno in Italia

Se l’addio al PSG dovesse concretizzarsi, la destinazione più probabile per Donnarumma sembra essere l’estero. Tra i club che hanno mostrato un interesse concreto, spiccano il Chelsea e il Galatasaray. Tuttavia, le gerarchie sembrano chiare: il Chelsea, pur apprezzando le qualità di Donnarumma, ha al momento altre priorità di mercato, il che potrebbe rallentare qualsiasi trattativa. Il Galatasaray, d’altra parte, pur avendo manifestato il proprio interesse, difficilmente sarà una destinazione gradita per Donnarumma, che ambisce a palcoscenici di maggiore prestigio.

L’ipotesi di un ritorno in Italia, sebbene difficile, non è da escludere al 100%. Un rientro in Serie A sarebbe una notizia clamorosa e certamente ben accolta da molti tifosi. E qui, l’occhio cade inevitabilmente sul Milan. Con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di opportunità per rinforzare la rosa e riportare a casa un talento cresciuto nel proprio vivaio. Certo, la complessità economica e la necessità di incastri di mercato rendono l’operazione ardua, ma la suggestione rimane forte. Tare e Allegri potrebbero vedere in Donnarumma un tassello fondamentale per il progetto futuro del Milan, un nome di peso per puntare in alto.

Il Futuro tra Psg e Nuove Sfide

La situazione è delicata e ogni giorno può portare a nuovi sviluppi. Il PSG sembra determinato a risolvere la questione del portiere, che sia con un rinnovo o con una cessione immediata. La mossa su Chevalier è una dimostrazione di questa volontà di pianificare il futuro indipendentemente da Donnarumma. Per quest’ultimo, invece, si prospetta un bivio importante: restare a Parigi con un nuovo accordo o intraprendere una nuova avventura, probabilmente lontano dalla Francia. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove approderà uno dei portieri più discussi e talentuosi del panorama calcistico internazionale, con il Milan che, sotto la guida di Tare e Allegri, potrebbe inaspettatamente inserirsi nella corsa per un clamoroso ritorno.