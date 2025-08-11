Donnarumma, muro contro muro col PSG e addio ormai dietro l’angolo: clamorosa decisione dei francesi sull’ex Milan

Donnarumma, l’ex portiere del Milan è ai ferri corti col PSG: i francesi non lo convocano per la Supercoppa Europea. Addio dietro l’angolo

Il futuro di Gianluigi “Gigio” Donnarumma al Paris Saint-Germain sembra ormai segnato, con un addio imminente che potrebbe concretizzarsi già quest’estate o, al più tardi, nella prossima stagione. La notizia, riportata con forza dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, indica una rottura ormai insanabile tra il portiere italiano e il club parigino. L’ultima esclusione dalla rosa per la Supercoppa ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, rendendo chiara la volontà del PSG di fare a meno del portiere della Nazionale.

La destinazione più probabile per Gigio è la Premier League, un campionato che da tempo corteggia il talento di Donnarumma. Diversi club inglesi, noti per la loro solidità economica e la ricerca di portieri di altissimo livello, potrebbero farsi avanti con offerte importanti per assicurarsi le prestazioni dell’ex Milan. Si profila quindi una nuova avventura per il numero uno azzurro, lontano dalla Ligue 1 e dal Parc des Princes. La sua carriera, seppur ancora giovane, è già ricca di successi e momenti cruciali, e la Premier League rappresenterebbe una nuova sfida stimolante e un palcoscenico ideale per dimostrare ancora una volta il suo valore indiscusso.

Il rapporto con il PSG si è deteriorato progressivamente. Nonostante un iniziale periodo di adattamento e prestazioni altalenanti, Donnarumma non è mai riuscito a imporsi come il titolare inamovibile che tutti si aspettavano, complice anche la concorrenza interna e una certa instabilità tattica della squadra. Questa situazione ha portato a una frustrazione crescente da parte del giocatore e, di conseguenza, alla decisione del club di intraprendere strade diverse. L’esclusione dalla Supercoppa non è stata solo una scelta tecnica, ma un segnale forte e chiaro della fine di un ciclo.

Il Milan e le Nuove Strategie: Nessun Ritorno All’Orizzonte

Mentre il nome di Donnarumma torna prepotentemente sulle pagine dei giornali, in Italia si parla inevitabilmente di un possibile clamoroso ritorno al Milan. Tuttavia, questa ipotesi, seppur affascinante per i nostalgici, appare altamente improbabile. Il Milan attuale ha intrapreso una nuova direzione strategica, con Igii Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica. Entrambi sono figure che prediligono la costruzione di un progetto a lungo termine, basato su investimenti mirati e sulla valorizzazione di nuovi talenti.

Il Diavolo ha già in rosa portieri di qualità e la priorità del nuovo DS Tare sarà quella di consolidare la squadra in altri ruoli chiave, piuttosto che puntare su un ritorno “ingombrante” come quello di Donnarumma, che porterebbe con sé non solo un ingaggio elevato ma anche una serie di aspettative e pressioni non indifferenti. La tifoseria milanista, pur avendo un legame emotivo con Gigio, ha anche mostrato in passato una certa diffidenza dopo il suo addio a parametro zero.

La Premier League rimane quindi la pista più concreta per il futuro di Donnarumma. Club di fascia alta potrebbero vedere in lui il rinforzo ideale per le proprie ambizioni, offrendo un contratto importante e un progetto sportivo solido. Sarà interessante seguire gli sviluppi delle prossime settimane, ma una cosa è certa: la saga Donnarumma-PSG è giunta al suo epilogo, e il palcoscenico è pronto per una nuova pagina nella carriera di uno dei portieri più talentuosi della sua generazione.