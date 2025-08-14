Donnarumma, retroscena con Gattuso: spunta la telefonata tra i due ex Milan. La ricostruzione

Donnarumma, spunta il retroscena con Rino Gattuso: telefonata tra i due ex Milan e fiducia totalmente confermata

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e uno dei nomi che sta animando le discussioni negli ultimi giorni è quello di Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan si trova in una situazione delicata al Paris Saint-Germain, dopo che il club parigino ha deciso di puntare su Lucas Chevalier come nuovo portiere titolare. Questo ha messo Donnarumma sulla lista dei trasferimenti, con la speranza di trovare una nuova sistemazione che gli garantisca il posto da titolare e la continuità necessaria per la sua carriera.

L’unico club che finora si è mosso concretamente per accaparrarsi le prestazioni del Nazionale italiano è il Manchester City. I Citizens, guidati da Pep Guardiola, vedono in Donnarumma il profilo ideale per rinforzare la propria porta, ma la trattativa è subordinata alla cessione dell’attuale numero uno, Ederson. Solo dopo aver piazzato il portiere brasiliano, il City potrà affondare il colpo per Donnarumma. Il nodo principale, al di là dell’intesa con il giocatore, rimane il prezzo del cartellino: il PSG valuta Donnarumma ben 50 milioni di euro, una cifra importante che riflette il valore e il potenziale del portiere, nonostante la situazione attuale.

La questione del futuro di Donnarumma è seguita con grande attenzione anche in Italia, soprattutto in vista dei prossimi impegni della Nazionale azzurra. Secondo quanto riportato da La Stampa, Gigio ha avuto un colloquio diretto con il neo CT dell’Italia, Gennaro Gattuso. Un incontro significativo, considerando che entrambi sono ex Milan, un legame che probabilmente ha reso il dialogo ancora più schietto e sincero. Gattuso, che conosce bene Donnarumma dai tempi in cui lo allenava al Milan, ha voluto ribadirgli la sua totale fiducia, garantendogli non solo il posto da titolare ma anche la fascia da capitano della Nazionale, a prescindere da quale sarà la sua situazione a Parigi. Un gesto importante da parte del CT che dimostra quanto Donnarumma sia considerato un punto fermo per il progetto azzurro.

La speranza di Donnarumma e del suo entourage è ovviamente quella di trovare una nuova squadra al più presto. Restare al PSG da “separato in casa” sarebbe uno scenario difficile da gestire, sia a livello sportivo che psicologico. La ricerca di un club che possa offrirgli la titolarità è prioritaria per mantenere alto il livello delle sue prestazioni e continuare ad essere un punto di riferimento per l’Italia.

Intanto, sul fronte Milan, il club rossonero, che ha visto crescere Donnarumma tra le sue fila, sta vivendo la sua rivoluzione estiva sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Nonostante il forte legame con il passato rossonero di Donnarumma e Gattuso, al momento non sembrano esserci spiragli per un clamoroso ritorno a Milano per il portiere. La priorità per il Milan è la costruzione di una rosa competitiva per la prossima stagione, concentrandosi su altri obiettivi di mercato.

La saga Donnarumma è tutt’altro che conclusa e i prossimi giorni saranno decisivi per capire dove il talentuoso portiere difenderà i pali nella prossima stagione.