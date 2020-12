Donnarumma ed il rinnovo che non arriva: è l’U21 in scadenza più costoso

Il rinnovo di Gigio Donnarumma tarda ancora ad arrivare. Il portiere rossonero è il giocatore U21 più costoso ad essere in scadenza

In casa Milan si continua a lavorare per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il contratto del portierone rossonero è certamente una delle priorità per Maldini e Massara in queste settimane e più il tempo passa, più salgono le preoccupazioni tra i tifosi.

Preoccupazioni più che giustificate. Il classe ’99 è tra gli estremi difensori più forti al mondo e, come riporta Transfermarkt, è il giocatore U21 più costoso al mondo (60 milioni di euro) tra quelli in scadenza di contratto.