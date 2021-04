Donnarumma: contro la Sampdoria 19esima volta con la fascia da capitano

Nella gara contro la Sampdoria Gianluigi Donnarumma ha indossato la fascia da capitano del Milan per la 19esima volta

Gianluigi Donnarumma di nuovo capitano del Milan. Complice l’assenza per infortunio di Romagnoli, il portiere ha indossato la fascia anche contro la Sampdoria. È la 19esima volta nella sua carriera rossonera.

A 22 anni compiuti il 25 febbraio scorso, il classe ’99 si conferma un autentico predestinato. Quest’anno sono 9 i clean sheet in Serie A, in attesa di capire come si concluderà la telenovela sul rinnovo di contratto.