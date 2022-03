Donnarumma ancora bocciato dai giornali: «È sotto choc e si vede». Il portiere insufficiente anche in Turchia-Italia

Prestazione insufficiente per Gigio Donnarumma in Turchia-Italia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Tre belle parate, una super su Calhanoglu, ma anche molte perplessità sui due gol turchi: il primo gli passa sotto le gambe, il secondo in mischia. E quel rinvio su Unal… Gigio, devi reagire.

TUTTOSPORT 5,5 – Un gol in mezzo alle gambe, un rinvio calciato contro Unal, diamo che in questo periodo gli gira male. Poi su Calhanoglu fa il suo dovere e respinge un colpo di testa di Dursun indirizzato all’incrocio, ma non basta per l’assoluzione totale.

CORRIERE DELLO SPORT 5,5 – Dopo Palermo (e il Bernabeu) è ancora sotto choc e si vede. Under lo infila dopo appena 4 minuti, palla in mezzo alle gambe e gol subito. Rischia su Unal, si riscatta deviando il destro da fuori di Calhanoglu. Replica sulla punizione dell’interista. Prende male il gol di Dursun, ma poi evita il 3–3 con un’altra prodezza.