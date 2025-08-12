Donnarumma, l’ex Milan ha già trovato squadra! Accordo raggiunto, cosa manca per la fumata bianca

Donnarumma, il portiere ex Milan ha trovato un accordo con il Manchester City: manca l’intesa tra i due club per la fumata bianca

Il rapporto tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ufficialmente giunto al termine, segnando la fine di un ciclo importante per il portiere della Nazionale italiana. Le recenti dichiarazioni di Luis Enrique, allenatore del PSG, che ha escluso Donnarumma dai convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, hanno anticipato l’annuncio. L’ex Milan ha affidato ai social un lungo e commovente messaggio di addio, ringraziando i tifosi e i compagni per l’esperienza vissuta nella capitale francese.

Il Futuro Già Scritto: Manchester City e Pep Guardiola

Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano francese L’Équipe, il futuro del classe 1999 sarebbe già delineato. Donnarumma avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Manchester City, l’attuale campione d’Inghilterra. L’intesa con il tecnico Pep Guardiola sarebbe scaturita da un confronto diretto e significativo, durante il quale il portiere è stato pienamente convinto dal progetto sportivo ambizioso dei Citizens e dall’irripetibile opportunità di giocare nella prestigiosa Premier League, in una squadra che punta a vincere su tutti i fronti, dalla Premier alla Champions League. L’idea di diventare il portiere di riferimento per un allenatore come Guardiola, pronto a inserirlo immediatamente nel suo sofisticato sistema di gioco, ha evidentemente giocato un ruolo cruciale nella sua decisione.

L’Ostacolo Economico tra i Club

Nonostante l’accordo tra il giocatore e il Manchester City sia ormai definito, resta da trovare un’intesa economica tra le due società. Il PSG, che a breve ufficializzerà l’arrivo di Lucas Chevalier dal Lille come nuovo numero uno, valuta Donnarumma intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che il club inglese, noto per la sua oculatezza sul mercato, vorrebbe rivedere al ribasso, magari proponendo l’inserimento di bonus legati a obiettivi sportivi e successi futuri.

Il Pressing del Manchester City e il Ruolo di Ederson

Il pressing del Manchester City è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, soprattutto in vista di una possibile partenza di Ederson, il portiere titolare dal 2017. L’eventuale cessione del brasiliano libererebbe spazio immediato e significativo per l’ingaggio dell’azzurro, rendendo la trattativa ancora più urgente per il club inglese. La negoziazione, dunque, sembra destinata a entrare nel vivo molto presto, con l’obiettivo di concludere l’affare prima dell’inizio della prossima stagione.

La Fine di un Ciclo e le Voci di Mercato Passate

Donnarumma, arrivato a Parigi nell’estate del 2021 dopo la storica vittoria dell’Europeo con l’Italia, ha collezionato oltre 100 presenze con la maglia del PSG, contribuendo in modo determinante ai successi in Ligue 1 e, soprattutto, alla conquista della scorsa Champions League. Il suo addio segna indubbiamente la chiusura di un capitolo importante della sua giovane ma già brillante carriera, aprendo la porta a una nuova ed entusiasmante avventura in uno dei campionati più competitivi e affascinanti del mondo. È importante ricordare che, nel corso delle precedenti sessioni di mercato, l’ex Milan era stato anche accostato all’Inter, ma le voci non si erano mai concretizzate in una trattativa concreta.

Il Milan e le Nuove Dinamiche

Per i tifosi del Milan, la notizia della nuova avventura di Donnarumma riaccende vecchi ricordi. Nel frattempo, la dirigenza rossonera ha intrapreso un percorso di rinnovamento, con Tare che è il nuovo Direttore Sportivo e Allegri il nuovo allenatore del Milan, segnando un nuovo corso per il club che fu la casa calcistica di Donnarumma. Questo trasferimento non solo evidenzia l’evoluzione della carriera del portiere, ma sottolinea anche le dinamiche in continuo cambiamento nel panorama del calcio europeo.