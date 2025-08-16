Djimsiti Milan, Tare pazzo del difensore dell’Atalanta! Innesto di esperienza per Allegri? Lo scenario

Djimsiti Milan, Igli Tare vorrebbe portare a Milanello l’attuale difensore dell’Atalanta, in scadenza di contratto a giugno del 2026

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del Capo Allenatore Massimiliano Allegri, sta esplorando attivamente opzioni per rafforzare la propria squadra. Un nome che, secondo quanto riportato, ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera è Berat Djimsiti, il formidabile difensore albanese attualmente in forza all’Atalanta. Questo interesse, come riferito da Calciomercato.com, evidenzia l’approccio strategico del Milan alla prossima finestra di mercato, concentrandosi su giocatori con comprovata esperienza e una forte presenza difensiva.

Djimsiti si è affermato come una parte integrante del successo dell’Atalanta nelle ultime stagioni. La sua versatilità, la capacità di giocare in vari ruoli difensivi e la sua presenza autorevole nella retroguardia lo hanno reso una risorsa cruciale per la squadra di Gian Piero Gasperini. Questa costante alta performance è proprio ciò che lo rende un obiettivo così interessante per il Milan, che desidera consolidare la propria difesa mentre mira a competere ai massimi livelli sia nelle competizioni nazionali che europee. Il potenziale arrivo di un giocatore del calibro di Djimsiti darebbe senza dubbio una spinta significativa ai piani tattici di Allegri, offrendo un’opzione affidabile ed esperta nel cuore della difesa.

Tuttavia, acquisire Djimsiti dall’Atalanta presenta una sfida significativa per il Milan. Come sottolinea Calciomercato.com, Djimsiti è considerato una “colonna portante” del club bergamasco. La sua importanza per la stabilità difensiva dell’Atalanta e per la loro impostazione tattica generale non può essere sottovalutata. Ciò rende qualsiasi negoziazione intrinsecamente difficile, poiché l’Atalanta sarebbe estremamente riluttante a cedere un giocatore così vitale. La solida posizione finanziaria del club e la loro ambizione di continuare la loro impressionante corsa in Serie A e in Europa complicano ulteriormente la questione.

L’articolo allude anche alla “situazione contrattuale” di Djimsiti che potrebbe diventare “interessante per il Milan.” Sebbene i dettagli specifici del suo contratto attuale non siano specificati, qualsiasi accordo in scadenza o in procinto di scadere potrebbe potenzialmente abbassare il prezzo richiesto dall’Atalanta o dare a Djimsiti maggiore leva nel cercare un trasferimento. Tuttavia, anche con una situazione contrattuale potenzialmente favorevole, la necessità dell’Atalanta di “trovare prontamente un sostituto” rimane un ostacolo importante. Cedere un difensore chiave senza un sostituto adeguato prontamente disponibile indebolirebbe significativamente la loro squadra, un rischio che difficilmente prenderanno alla leggera.

Igli Tare, noto per il suo occhio attento per i talenti e le sue operazioni di mercato strategiche durante il suo periodo alla Lazio, avrà il suo bel da fare se il Milan decidesse di perseguire Djimsiti in modo aggressivo. Le negoziazioni sarebbero probabilmente complesse e prolungate, richiedendo un’offerta sostanziosa per convincere l’Atalanta a vendere. Inoltre, i rossoneri dovrebbero presentare un progetto convincente allo stesso Djimsiti, mostrando come si inserisce nella visione di Allegri e nelle ambizioni a lungo termine del Milan.

In conclusione, sebbene Berat Djimsiti sia senza dubbio un obiettivo primario per il nuovo direttore sportivo del Milan Igli Tare e per l’allenatore Massimiliano Allegri, il percorso per assicurarsi i suoi servizi è irto di difficoltà. La sua importanza per l’Atalanta, unita alla necessità di un sostituto immediato, rende questa una negoziazione impegnativa. Tuttavia, l’interesse del Milan sottolinea il loro impegno a costruire una squadra più forte e competitiva per le stagioni a venire. Le prossime settimane riveleranno se Tare riuscirà a fare la sua magia e portare il nazionale albanese a San Siro.