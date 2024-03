Djalo, l’ex Milan non ha ancora giocato con la Juve: l’idea dei bianconeri sul suo impiego dopo l’infortunio al ginocchio

Da quando è arrivato alla Juve nella sessione invernale di calciomercato, Tiago Djalo non ha ancora messo piede in campo. La Gazzetta dello Sport spiega che quando il club bianconero ha anticipato l’Inter per strapparlo al Lille aveva lo sguardo proiettato al futuro, visto che il difensore si è ripreso da poco dal lungo stop per un infortunio al crociato.

Per Giuntoli, infatti, Djalo è un rinforzo per il futuro. La Juve non ha fretta e le difficoltà della squadra non hanno consentito ad Allegri di farlo esordire. Per la rosea, infatti, una chance all’ex difensore del Milan potrebbe essere concessa in una partita che vedrebbe la squadra bianconera largamente avanti nel punteggio. Cosa che da 45 giorni non è mai successa.