Disasi Milan, svolta in difesa per il Diavolo! Contatti continui col Chelsea, questa la formula dell’operazione

Disasi Milan, arriva la svolta in difesa: contatti continui col Chelsea per il centrale. Possibile operazione in prestito con diritto di riscatto

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e il Milan si muove con decisione per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.it, uno dei nomi caldi per la difesa rossonera è quello di Axel Disasi, roccioso difensore centrale di proprietà del Chelsea. Il club di Via Aldo Rossi, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare al timone delle operazioni, avrebbe avviato un colloquio esplorativo con i Blues per capire la fattibilità dell’affare.

La trattativa non si presenta affatto semplice, dato che Disasi è arrivato a Londra solo l’estate scorsa per una cifra considerevole. Il Chelsea, tuttavia, potrebbe essere disposto a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto per far fronte alle esigenze del fair play finanziario. Per il Milan, l’arrivo di un giocatore del calibro di Disasi rappresenterebbe un vero e proprio upgrade per il reparto arretrato, spesso apparso in difficoltà nel corso dell’ultima annata. La sua solidità fisica, la sua esperienza internazionale e la sua capacità di impostare il gioco lo rendono un profilo ideale per la difesa che l’allenatore Massimiliano Allegri vuole costruire.

Un difensore versatile per il nuovo Milan di Allegri

Axel Disasi, classe 1998, è un difensore centrale moderno che sa unire doti fisiche a una buona tecnica individuale. La sua stazza imponente (190 cm) lo rende un baluardo nelle palle alte, sia in fase difensiva che offensiva. Cresciuto nelle giovanili del Paris FC, si è messo in mostra con la maglia del Reims, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il passaggio al Monaco nel 2020 ha segnato la sua consacrazione, portandolo a diventare un punto fermo della squadra del Principato e a esordire con la Nazionale francese.

Al Chelsea, Disasi ha dimostrato di sapersi adattare al calcio inglese, un campionato noto per l’alta intensità e la fisicità. Questa sua capacità di adattamento è un ulteriore punto a suo favore, rendendolo un potenziale pilastro per il calciomercato Milan di Allegri. Il tecnico livornese, che ha sempre puntato su difensori forti e affidabili, vedrebbe in Disasi il partner ideale per Fikayo Tomori, creando una coppia difensiva di altissimo livello. La presenza di un giocatore con queste caratteristiche potrebbe anche liberare Allegri di giocare con la difesa a 3, modulo che ha spesso utilizzato in passato.

Il ruolo di Igli Tare nel calciomercato del Milan

L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo del Milan segna un cambio di strategia per il club rossonero. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua abilità nel concludere affari intelligenti e nel valorizzare i talenti. L’interesse per Disasi, infatti, non è l’unico nome sul suo taccuino. Si parla anche di un possibile colpo a centrocampo e in attacco per completare la rosa. Il Milan si sta muovendo con grande determinazione per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, e l’asse Allegri-Tare sembra essere la chiave per il successo. La trattativa per Disasi è ancora in una fase iniziale, ma se dovesse andare in porto, sarebbe un segnale forte e chiaro delle ambizioni del club. I tifosi rossoneri possono sognare: il nuovo Milan sta nascendo, e ha tutte le intenzioni di essere protagonista.