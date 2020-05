Direttore OMS: «Non sottovalutiamo il virus, aprire tutto ora è rischioso»

Il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avverte la popolazione mondiale sul rischio di aprire tutto subito

«Il virus è veloce e fatale e dobbiamo trattarlo con attenzione e rispetto. Alcuni paesi stanno ora valutando come alleviare le restrizioni per evitare di pagare un ancor più pesante pedaggio sociale ed economico ma, muovendosi troppo in fretta, il rischio reale è proprio quello di ostacolare il proprio recupero. La maggior parte della popolazione mondiale è ancora in pericolo, il rischio è alto e la strada è ancora lunga. I Paesi che stanno meglio sono quelli che hanno applicato tutte le misure, ma non esiste una soluzione semplice per venirne fuori. N una panacea o un approccio unico per tutti»